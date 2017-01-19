Оливье или каток. Какие новогодние мероприятия пройдут в Самаре

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В Новокуйбышевске пассажирский поезд сбил насмерть мужчину 0 287

Личность погибшего под колесами поезда мужчины пока не установлена

В Самаре Honda CRV столкнулся с ВАЗ-21102 0 126

Пострадавшие в ДТП водитель и пассажир вазовского автомобиля, доставлены в больницу

Власти региона направят адресную соцподдержку наиболее нуждающимся 0 496

На заседании Самарской губернской думы принят ряд социально значимых для региона решений
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Доцент университет путей сообщения подозревается в получении взятки
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Доцент Самарского медуниверситета подозревается в получении взятки
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В Новокуйбышевске пассажирский поезд сбил насмерть мужчину

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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 3. АиФ-Самара №3 19/01/2017

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