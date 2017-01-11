Оливье или каток. Какие новогодние мероприятия пройдут в Самаре

Главное
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- В Самаре директор муниципального предприятия подозревается в халатности
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- В Тольятти полиция разыскивают двух водителей, скрывшихся с мест ДТП
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- Изменился порядок предоставления компенсации платы за детский сад
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- В Тольятти на Крещение на озере парка Сахарова оборудуют купель
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