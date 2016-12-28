Оливье или каток. Какие новогодние мероприятия пройдут в Самаре

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Главное

В Самаре с крыши пятиэтажного дома упал рабочий, чистящий снег 0 566

Рабочий, упавший с крыши пятиэтажки, госпитализирован в больницу имени Пирогова

Под Тольятти на Волге откололась льдина с тремя рыбаками 0 52

Спасатели Жигулевска провели эвакуацию с дрейфующей льдины трех рыбаков

В Самаре в ходе конфликта одном из кафе убит посетитель 0 1134

Второй, пострадавший доставлен в больницу
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СПОРТ: События

Тольяттинская «Лада» обыграла уфимский «Салават Юлаев» в матче КХЛ
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Изменился график амфибийных катеров по маршруту «Самара-Ширяево»
ПРОИСШЕСТВИЯ: ДТП

В Волжском районе в столкновении Шевроле с КамАЗом погибли две женщины
ПРОИСШЕСТВИЯ: ЧП

Под Тольятти на Волге откололась льдина с тремя рыбаками
ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал

В Самаре задержан вор, похищавший из автомобилей аккумуляторы
ОБЩЕСТВО: События

Замри и не дыши. Что делать, если вы встретили дикое животное в городе
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Как проходит новогоднее световое шоу в Самаре

Как выглядит победительница конкурса «Топ-модель России 2016»

В Самаре отметили День неизвестного солдата
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Инфографика

Какие динозавры обитали на территории Самарской области. Инфографика

Чем кормят жителей аграрии и фермеры Самарской области. Инфографика

Как Самарская область зарабатывает на промышленности. Инфографика

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Общество

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Раскрой секреты «Парка чудес Галилео»
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Самарская область переходит на компенсацию ЖКУ вместо ЕДВ
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В Покровском кафедральном соборе Самары прошли праздничные Богослужения

Происшествия

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Житель Кинеля подозревается в изнасиловании несовершеннолетней дочери
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В Волжском районе в столкновении Шевроле с КамАЗом погибли две женщины
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В Самаре задержан вор, похищавший из автомобилей аккумуляторы

Культура

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Необычный флэшмоб прошел на самарском ЖД вокзале
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День Рождения Музея Модерна
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Концерты Елены Ваенги в Самаре и Тольятти перенесли из-за болезни певицы

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Тольяттинская «Лада» обыграла уфимский «Салават Юлаев» в матче КХЛ
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Защитник «Крыльев Советов» может перейти в «Зенит»
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В сети появился ролик FIFA про Самару к ЧМ-2018

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Как приготовить домашнюю колбасу. Рецепт в инфографике
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Как приготовить отбивные из баранины «Лиубыгэгажаг»
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  1. Какая будет погода в Самаре на Новый год?
  2. Какие улицы в Самаре будут перекрыты на новогодние праздники?
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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 52. АиФ-Самара №52 28/12/2016

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