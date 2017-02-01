Оливье или каток. Какие новогодние мероприятия пройдут в Самаре

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Главное

На Волге под Октябрьском спасли замерзающего мужчину 0 589

Сохранить жизнь человека удалось благодаря своевременному обращению очевидца происшествия в службу спасения

В 2017 году увеличилось финансирование сферы культуры Самарской области 0 88

Дополнительное финансирование пойдет на гастрольную и постановочную деятельность областных и муниципальных театров, участие в престижных фестивалях, проведение капитального ремонта учреждений культуры

Власти Самары продолжают работу по увеличению доходной части бюджета 0 112

Экономия на содержание органов местного самоуправления даст бюджету Самары 87 млн рублей
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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 5. АиФ-Самара №5 01/02/2017

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