Оливье или каток. Какие новогодние мероприятия пройдут в Самаре

Главное
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- Устный экзамен по русскому языку будет введён не ранее 2019 года
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- В Сызрани задержаны браконьеры, занимавшиеся незаконной добычей налима
- Российская авиакомпания присвоила самолету Airbus А319 имя «Самара»
- В Самаре на базе школы № 57 состоится форум образовательных инициатив
- В Самаре в Крещенских купаниях приняло участие более 4000 тысяч человек
- В Самаре ГИБДД провела рейд по соблюдению правил перевозки детей
- ГТРК «Самара» – Лидер по количеству «золотых» лауреатов премии губернатора
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