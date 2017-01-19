Оливье или каток. Какие новогодние мероприятия пройдут в Самаре

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В Самаре на проспекте Кирова тепловоз протаранил ВАЗ-2112 0 586

При столкновении с локомотивом водитель легкового автомобиля не пострадал

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С 10 по 22 января в Сочи проходил XXVIII Международный фестиваль команд КВН «КиВиН 2017», в котором участвовали 11команд из Самарской области

Со дна реки Падовка водолазы подняли тело молодого мужчины 0 1275

Тело утонувшего мужчины передано сотрудникам полиции
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Три самарские команды КВН вошли в состав телевизионных лиг

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В лобовом столкновении с ВАЗ-2107 пострадали водитель и пассажир «Оки»
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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 3. АиФ-Самара №3 19/01/2017

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