Оливье или каток. Какие новогодние мероприятия пройдут в Самаре

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В Тольятти продают автомобиль «Ниву» 1980 года за пять миллионов рублей 0 1409

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В Самаре спасатели помогли двум мужчинам, ушедшим под лед в купели 0 1390

В Самаре при проведении праздника Крещения Господня у купелей дежурили водолазы поисково-спасательного отряда специального назначения

Российская авиакомпания присвоила самолету Airbus А319 имя «Самара» 0 69

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В Тольятти продают автомобиль «Ниву» 1980 года за пять миллионов рублей

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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 3. АиФ-Самара №3 19/01/2017

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