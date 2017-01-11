Оливье или каток. Какие новогодние мероприятия пройдут в Самаре

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Жительница Самары как посредница во взяточничестве получила условный срок 1 32

Жительница Самары посредничала во взяточничестве за регистрацию мигрантов из Узбекистана

В Тольятти на Крещение на озере парка Сахарова оборудуют купель 1 94

В Самарской области на Крещение оборудуют несколько купелей

В Самаре у спуска Лейтенанта Шмидта в промоину на Волге провалилась машина 2 1618

Люди, находившиеся в автомобиле, успели выбраться на лед
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Как Самарская область зарабатывает на промышленности. Инфографика

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Раскрой секреты «Парка чудес Галилео»
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В Самаре прошли народные гулянья «Славянская зима»
Самарский PR-специалист занялся разведением оленей.
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Подарок с промо-акции. Как бывший пиарщик стал первым оленеводом Поволжья

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В Самаре на пересечении Стара-Загоры и Ташкентской перевернулся автомобиль
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В Самаре директор муниципального предприятия подозревается в халатности
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На вокзале Самары сошел с рельсов пассажирский поезд

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В Самаре откроют этнокомплекс «Парк дружбы народов» к маю 2018 года

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В Самаре задержан подозреваемый в убийстве в кафе в Кировском районе
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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 1-2. АиФ-Самара №1-2 11/01/2017

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