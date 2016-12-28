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Главное

Роспотребнадзор открыл «горячие линии» по спиртосодержащей продукции 0 24

Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы по приостановлению розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции

Житель Тольятти, угрожая молотком, пытался ограбить женщину 0 240

Полиция Тольятти задержала злоумышленника, который под угрозой молотка пытался завладеть деньгами местной жительницы

В Самарском Дворце детского и юношеского творчества пройдет ежегодная ёлка 0 33

В Самарском Дворце детского и юношеского творчества расскажут детям о традициях празднования Нового года
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Оливье или каток. Какие новогодние мероприятия пройдут в Самаре
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Праздник отменяется. Жители Красной Глинки остались без новогодней ёлки
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Недорого и эффективно. Пять новогодних подарков, которые понравятся всем
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Первый новый год в Самарской области отпраздновали в 1854 году
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Когда родилась «Ёлочка»? История главных новогодних атрибутов
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Будет ли толк? Самарским памятникам архитектуры меняют собственников
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Как проходит новогоднее световое шоу в Самаре

Как выглядит победительница конкурса «Топ-модель России 2016»

В Самаре отметили День неизвестного солдата
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Какие динозавры обитали на территории Самарской области. Инфографика

Чем кормят жителей аграрии и фермеры Самарской области. Инфографика

Как Самарская область зарабатывает на промышленности. Инфографика

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Раскрой секреты «Парка чудес Галилео»
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Поздравление Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина с Новым годом
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Работодатели Самары заявили в 2016 г. о наличии 43 тысяч вакансий

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Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП в Самарской области
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В Самаре задержали наркосбытчика и его клиента
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В Самаре Ford Focus сбил насмерть пожилую женщину

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Необычный флэшмоб прошел на самарском ЖД вокзале
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День Рождения Музея Модерна
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Концерты Елены Ваенги в Самаре и Тольятти перенесли из-за болезни певицы

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В сети появился ролик FIFA про Самару к ЧМ-2018
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В Самаре обсудили вопросы подготовки сферы питания к ЧМ- 2018

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Как приготовить отбивные из баранины «Лиубыгэгажаг»
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  1. Какая будет погода в Самаре на Новый год?
  2. Какие улицы в Самаре будут перекрыты на новогодние праздники?
  3. Сколько будет длиться световое шоу на пл. Куйбышева в Самаре?
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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 52. АиФ-Самара №52 28/12/2016

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