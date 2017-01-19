Оливье или каток. Какие новогодние мероприятия пройдут в Самаре

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Главное

В Самаре изменилась плата за детский сад 0 424

Плата за присмотр и уход за ребенком в дошкольных образовательных учреждениях Самары составит 150 рублей в день

Торговая организация Самары заплатит 500000 руб. за взятку полицейскому 0 88

Обжалование полумиллионного штрафа за подкуп полицейского отклонено

В Самаре в парке Гагарина установят колесо обозрения 0 380

В парках Самары создадут максимально комфортные условия для отдыха
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Кто в доме хозяин. Как за 100 лет изменился уклад жизни в самарских семьях
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Чей в городе снег? Кто должен расчищать подъезды и тротуары Самары
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Дома на месте заводов. В Самаре планируют застраивать заброшенные промзоны
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Тихие «убийцы». Почему нельзя выбрасывать батарейки и ртутные лампы
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В Самаре прошли народные гулянья «Славянская зима»

Самые яркие роли актрисы Риммы Марковой

Как проходит новогоднее световое шоу в Самаре
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Какие динозавры обитали на территории Самарской области. Инфографика

Чем кормят жителей аграрии и фермеры Самарской области. Инфографика

Как Самарская область зарабатывает на промышленности. Инфографика

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Раскрой секреты «Парка чудес Галилео»
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Кто в доме хозяин. Как за 100 лет изменился уклад жизни в самарских семьях
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ОЭЗ «Тольятти» была представлена на международной выставке в Москве

Происшествия

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В Самаре экс-инспектор полиции, допустившая гибель ребенка, пойдет под суд
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На трассе М-5 «Урал» фура столкнулась с двумя большегрузами и грейдером
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В Самаре Mitsubishi Lancer на пешеходном переходе сбил 14-летнюю школьницу

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Два проекта ГТРК «Самара» одержали победу в «Серебряном лучнике»
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ГТРК «Самара» – Лидер по количеству «золотых» лауреатов премии губернатора
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Жизнь с привидениями. Как превратить старую Самару в город-музей

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В Тольятти пройдет Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта
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В Самаре состоится лыжный марафон «Сокольи горы»
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Как приготовить пышки «Лакумы». Рецепт в инфографике
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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 3. АиФ-Самара №3 19/01/2017

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